Speziell für Besitzer von professionellen DSLR-Kameras mit Videofunktion, aber auch Camcordernutzer, bietet Mamiya eine neue Serie von Multimedia-Taschen, die Kabeldurchlässe, Haltehaken für Kopfhörer oder Mikrofonkabel, Anbringungsmöglichkeiten für Mikrofone und eine schnell zugängliche Fronttasche mit Magnetverschluss für Audiorekorder bieten. Die Taschen können als reine Gürteltasche oder mit Tragegurt(en) getragen werden. Das Hauptfach der Wired Up 10 und 20 kann weit geöffnet mit Klettband fixiert werden. Zum Lieferumfang gehören die Camera Support Straps, das Cable-Management mit Kabelbindern und ein nahtversiegelter Regenschutz. Die für eine größe DSLR mit Weitwinkel-Zoom geeignete Multimedia Wired Up 10 für 140 Euro ist innen 29,5 x 20,5 x 10-13 cm groß und wiegt 910 bis 1.450 g je nach verwendetem Zubehör. Die mit 24 cm etwas höhere Multimedia Wired Up 20 für 170 Euro nimmt zusätzlich noch ein Objektiv wie ein 2,8/70-200mm Zoom auf.

Weiterhin gehören zur Multimedia-Serie die Komponenten Mic Drop In (40 Euro) für Mikrofone, Multimedia Audio Recorder (40 Euro) für kleine Audio-Aufnahmegeräte und Multimedia Big Audio (50 Euro) für größere professionelle Audiorekorder. Das Multimedia Wireless Mic Kit für (50 Euro) ist für drahtlose Mikrofonsysteme gedacht, der Multimedia Headphone Hook (12,50 Euro) hält Kopfhörer oder Mikrokabel. www.thinkTANKphoto.de