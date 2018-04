Um drei neue Digitalrückteile für RZ67 Pro IID, Mamiya 645 AFD II und 645 AFD III ergänzt Mamiya sein Programm. Die Modellbezeichnungen Mamiya M31, M22 und M18

Um drei neue Digitalrückteile für RZ67 Pro IID, Mamiya 645 AFD II und 645 AFD III ergänzt Mamiya sein Programm. Die Modellbezeichnungen Mamiya M31, M22 und M18 beschreiben die Auflösung der Rückteile in Megapixel. Ein Digitalrückteiladapter für das Mamiya ZD Back macht das Digitalrückteil zudem kompatibel mit 4x5" Fachkameras.

Das M31 mit 31,6 Megapixel auf dem 44,2 x 33,1 mm großen CCD-Sensor und das M22 mit 22 Megapixel 48,9 x 36,7 mm großem CCD sollen 13.085 Euro kosten, das M18 mit 18 Megapixel auf 44,2 x 33,1 mm großen CCD-Sensor 9.515 Euro. Alle drei bieten kontinuierliche Serienaufnahmen auf CF-Karte oder per Kabel direkt auf den Computer mittels Capture One DB-Software sowie Live-Video in Farbe mit virtuellem Verschluss.

Der Preis für das 1,2 B/s schnelle Digitalrückteil Mamiya ZD Back Double Buffer mit 22 Megapixel auf 48 x 36 mm CCD-Sensor wurde auf 5940 Euro gesenkt. Mit dem 2000 Euro teuren Wechselschlitten HX401 lassen sich die Mamiya ZD-Backs an die meisten 4x5" Fachkameras ansetzen.

www.mamiya.de