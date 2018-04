Leistungsschwache Netbooks liegen voll im Trend, denn zum surfen und Mailen reichen sie allemal aus. Doch auch die Bildbearbeitung ist auf ihnen möglich, wenn

Leistungsschwache Netbooks liegen voll im Trend, denn zum surfen und Mailen reichen sie allemal aus. Doch auch die Bildbearbeitung ist auf ihnen möglich, wenn man eine wenig bildungshungrige Anwendung hat. Genau in diese Lücke will Magix seinen Xtreme Foto & Grafik Designer 2 platzieren. Die Software arbeitet mit einer ressourcensparenden und schnellen Grafik-Engine und soll anspruchsvolle Gestaltung und Optimierung von Fotos ermöglichen, ohne dabei von geringer Rechenleistung gebremst zu werden. Dabei bewältigt die Software ein breites Spektrum an Aufgaben, von der vektorbasierten Bildbearbeitung über die Erstellung einzelner Grafiken bis hin zur Gestaltung von HTML-Seiten oder von Flash-Animationen. Der Magix Xtreme Foto & Grafik Designer 2 kostet 70 Euro. www.magix.de