Magix Fotos auf CD & DVD 9 deluxe - Sonderedition

In einer Sonderedition liefert Magix die Diashow-Software Fotos auf CD & DVD 9 deluxe zusammen mit dem Panorama Studio 1.6 von TSHSoft.com aus. Die beigepackte Software erstellt aus Fotos eine Panoramaaufnahme und soll durch seine vielen Ausgabemöglichkeiten überzeugen: So lässt sich das erzeugte Panorama in Videos, Präsentationen und in Bildershows einbinden. Für Webseiten erzeugt das Programm ein Java- und Flash-basiertes 360-Grad-Panorama, das einen echten Rundumblick erlaubt. Die Sonderedition von Magix Fotos auf CD & DVD 9 deluxe wird 70 Euro kosten und soll ab 31. März verfügbar sein. www.magix.com