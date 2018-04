Magix hat ein kostenfreies App für iPhone und iPod veröffentlicht und ermöglicht damit den direkten Zugriff mit dem MP3-Player oder Mobiltelefon auf die

Magix hat ein kostenfreies App für iPhone und iPod veröffentlicht und ermöglicht damit den direkten Zugriff mit dem MP3-Player oder Mobiltelefon auf die eigenen Online-Fotoalben. Damit verspricht Magix die einfachere Handhabung gegenüber dem Emailversand von Fotos. Zumal man gleich mehr zeigen kann, als in ein einzelnes Foto. Im Magix Online Album können Online-Fotoalben angelegt, verwaltet und als Slideshow direkt an jedem Ort der Welt betrachtet werden. Es gibt eine Galerie-, Detail- und Slideshow-Ansicht für Fotos. Die Fotos können in Ordnern und Alben inkl. Playlist online gespeichert werden. Via Handy lassen sich Alben-Zugriffsrechte vergeben. Außerdem kann man die Fototitel und -beschreibung sowie Albumtitel und -beschreibung editieren. Magix bietet weiterhin die Online-Alben mit 500 MB Webspeicher für Fotos und Alben gratis. Mehr Speicherplatz wird dann allerdings kostenpflichtig. Das neue Fotoalbum für unterwegs kann ab sofort im Apple Store kostenlos heruntergeladen werden. www.magix.com