Mac-Trojaner tarnt sich als Space-Invader Game und schießt Dateien weg

Ein fieser Mac-Trojaner namens OSX.Loosemaque löscht Dateien aus dem Heimverzeichnis von Anwendern. Wie das Sicherheitsunternehmen Symantec bekannt gab, ist der Schadcode als Space-Invader Game getarnt.

Entdeckt hatte die Schad-Software der Symantec-Sicherheits-Ingenieur Takashi Katsuki. Die Optik des Spiels erinnert an klassische Weltraum-Spiele wie Galaga aus den 80er Jahren. Das besondere an der Schad-Software ist die spezielle Art von Humor, die der Programmierer darin verbaut haut: Schießt der Spieler ein Alien-Raumschiff ab, zerstört er damit gleichzeitig eine Datei aus seinem Home-Verzeichnis. In einem Video demonstrieren die Sicherheitsexperten, wie der Trojaner das Home-Verzeichnis eines Opfers leer-"schießt".

Interessant finden die Sicherheitsexperten, dass der Author des Schad-Codes auf seiner Website auf die Konsequenzen des Spielens hinweist: "Die Aliens sind deine Dateien und es zieht Konsequenzen nach sich, sie zu killen." Sollte der Spieler sein Gamer-Leben verlieren, soll sich das Spiel selbst löschen. Jede Datei aus dem Heimverzeichnis erscheint nur einmal. Der Autor soll darauf hinweisen, dass es positive Auswirkungen habe, kein Schiff abzuschießen. Es bleibt die Gefahr, dass Programmierer von Schad-Software den Code adaptieren. Symantec hat die Bedrohung unter den Namen OSX.Loosemaque in seine Malware-Bibliothek aufgenommen.

OSX.Loosemaque