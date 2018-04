Lustiges Kriegsspiel für 12-jährige

Kinder und Jugendliche verweichlichen immer mehr. "Kräne, Busse, Bahnen, Müllautos: Alles Firlefanz", weiß die Spiele-Entwicklungsschmiede UIG mit Blick auf Simulations-Programme zu berichten.

Kinder und Jugendliche verweichlichen immer mehr. Statt Manager-Karriere zu machen, endet die Nachwuchs-Karriere in den Wartesälen der Arbeitsagentur. Die richtigen Spiele schaffen Abhilfe.

"Kräne, Busse, Bahnen, Müllautos: Alles Firlefanz", weiß die Spiele-Entwicklungsschmiede UIG mit Blick auf Simulations-Programme zu berichten. Kein Wunder, dass die Wirtschaft am Boden liegt, haben doch Humanisten und Sozialpädagogen Kriegsspielzeug längst aus den Kinderzimmern verbannt. Statt Roller sollen jetzt Panzerketten für die richtige Einstellung sorgen. Denn UIG hat jetzt mit "Panzer Simulator" einen neuen Simulator im Programm, "der auf schweren Metallketten läuft, die blanke Zerstörungskraft im Rohr transportiert und kein Hindernis kennt". Das richtige Rüstzeug für den deutschen Manager-Nachwuchs. "Spieler ab 12 Jahren klettern in die virtuelle Blechbüchse und nehmen hinter den Lenkstangen eines Sherman Firefly oder eines Tiger I Platz.", gibt sich UIG kriegsneutral und nimmt auch auf die Befindlichkeiten von Opas Reservistenverband Rücksicht um den Familienfrieden zu wahren. Hindernisse gibt es für den zukünftigen Manager-Nachwuchs nicht: Der Panzer walze nahezu alles platt und kommt querfeldein bestens zurecht, preist UIG die Panzerfahrten. In der Simulation gehe es aber nicht um Gelände-Erkundung sonder auch um infrastrukturelle Maßnahmen: Dabei stecke nicht nur der Tiger im Tank, "sondern auch die Granate im Panzerrohr".