Panasonic hat in Zusammenarbeit mit Leica zwei Adapter zur Verwendung von Leica-Objektiven an den micro-FourThirds-Systemkameras Lumix DMC-G1 und DMC-GH1 entwickelt. Der DMW-MA2M-Adapter erlaubt den Anschluss von Leica-M-Objektiven, der DMW-MA3R-Adapter den Einsatz von Objektiven des Leica-R-Systems. Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung erfolgen am Objektiv. Die Bildwirkung entspricht in etwa der doppelten Brennweite. Die Adapter sollen im Juli für jeweils 265 Euro in den Handel kommen. Unter http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ informiert eine Kompatibilitätsliste über die passenden Kamera-/Objektivkombinationen. www.panasonic.de