Im November startet Panasonic einen internationalen Fotowettberb. Das Thema des diesjährigen Lumix-Awards lautet "Musik visualisieren - Visualize Music".

Im November startet Panasonic einen internationalen Fotowettberb. Das Thema des diesjährigen Lumix-Awards lautet "Musik visualisieren - Visualize Music". Digitalfotos rund um das Thema Musik können bis Ende April 2010 über die Wettbewerbsseite hochgeladen werden. Die JPEG-Bilder sollten eine Internet-gerechte Größe von mindestens 800 x 600 und höchstens 1600 x 1200 Pixel bei einer maximalen Dateigröße von 2 MB aufweisen. Jeder Teilnehmer kann nur ein Bild pro Monat einstellen. Die Bekanntgabe der Gewinner des Lumix-Award erfolgt am 12. Mai 2010 auf der Lumix-Award Website. Mit dem Lumix-Award will Panasonic in jedem Jahr aufs Neue hervorragende Leistungen in der digitalen Fotografie würdigen. Als Hauptpreis ist eine Lumix GF1 ausgelobt, für den 2. und 3. Platz gibt es eine Lumix FZ38 und als Monatspreise jeweils eine Lumix ZX1. www.lumixaward.com/history.php