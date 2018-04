Mit dem aktuellen 3D-Hype der TV- und Kinobranche rückt das Thema Stereo-Fotografie auch im Fotobereich wieder in den Fokus. Loreo aus Hongkong hat mit dem 3D

Mit dem aktuellen 3D-Hype der TV- und Kinobranche rückt das Thema Stereo-Fotografie auch im Fotobereich wieder in den Fokus. Loreo aus Hongkong hat mit dem 3D Lens in a Cap 9005 ein neues Strahlenteiler-Objektiv für Four-Thirds-, Micro-Four-Thirds- oder APS-C-Systemkameras vorgestellt. Die Module mit einer Brennweite von 40 mm, die je nach Sensorgröße wie bei normalen Objektiven auch jeweils um den jeweiligen Crop-Faktor verlängert wird, bietet Loreo für Kameras von Olympus, Panasonic, Canon, Nikon, Pentax, Sony/Minolta und Fuji für 150 US-Dollar plus 13 Dollar Versandkosten an. Die Auslieferung soll ab Mitte April erfolgen.

Der Entfernungsbereich geht von 1,5 m bis unendlich. Die Stereobasis des 3D Lens Cap beträgt 90 mm und zeigt damit bei Entfernungen über 5 m eine deutlichere Stereowirkung als Strahlenteiler mit 50 mm Basis, die am beeindruckendsten nur von 1,5 bis 3 m funktionieren. Eine Besonderheit des Loreo 3D-Moduls ist die Entfernungs-gekoppelte Parallaxenkorrektur, die für perfekt überlappende Teilbilder sorgt. Wenn die Teilbilder genau deckungsgleich sind, ist damit automatisch auch die richtige Entfernung eingestellt. An einer prinzipiellen Einschränkung derartiger Strahlenteiler kann auch Loreo nichts ändern. Es sind nur Stereoaufnahmen im Hochformat möglich. www.loreo.com/pages/products/loreo_3dlenscap9005.html