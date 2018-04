Loewe plant günstigere Fernseher

TV-Hersteller Loewe plant offenbar die Einführung einer neuen Produktlinie, die in einer günstigeren Preisklasse als die bisherigen Serien angesiedelt ist.

Vorstandschef Frieder C. Löhrer wollte zwar keine Details verraten, verglich aber die Planung des Unternehmens, das sich vornehmlich als führender Premium-Anbieter positioniert sieht, mit der Ausrichtung eines bekannten bayerischen Autobauers: "Wenn Sie eine 3er-Reihe haben, kann es darunter auch noch eine 1er-Reihe geben." Die mögliche neue TV-Linie werde womöglich mit abgespeckter Ausstattung und neuen Features daherkommen, kündigte Löhrer an. Sie sei Teil des Plans der Kronacher, die Angebots- und Preisvielfalt im Hause noch weiter zu spreizen. In der anderen Richtung sei man dagegen mit der Reference-Reihe unterwegs, die als Komplettset bis zu 20.000 Euro koste. Die Markteinführung ist für Sommer geplant. Der günstigste Loewe-Fernseher ist laut Katalog derzeit für 1.400 Euro zu haben.