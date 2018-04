Lidl: Wireless-LAN-Router von Targa mit VoIP für unter 10 Euro

Die Discountmarkt-Kette Lidl hat ab Montag einen DSL-WLAN-Router mit VoIP-Unterstützung für unter 10 Euro im Angebot.

Der Targa DSL-Router vereint fünf Geräte in einem: DSL-Modem, VoIP-Schnittstelle, WLAN-Access-Point, Router und Firewall. Das Gerät bietet unter anderem einen Ethernet-Port für den kabelgebundenen Zugang zu Netzwerken. Der WLAN-Access-Point ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf das Internet. Dank der zwei Telefonanschlüsse können am Router zwei analoge DECT-Geräte angeschlossen werden, mit den Nutzer sowohl über das Internet (per Voice-over-IP) als auch über das Festnetz telefonieren können. Darüber hinaus bietet der Targa-Router ein integriertes DSL-Modem zum direkten Anschluss an den Spitter. Das auf dem Gerät zum einsatz kommende Betriebssystem basiert auf Linux. Der Hersteller gewährt eine Garantiezeit von drei Jahren. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bedienungs- und eine Montageanleitung.

Der Targa WLAN DSL-Router ist ab Montag in allen Lidl-Filialen erhältlich oder kann ab sofort im Online-Shop des Discounters vorbestellt werden.