Im Franzis Verlag erscheinen zwei neue Fotobücher: "Licht in der Porträtfotografie" von Steve Bavister und "Licht in der Aktfotografie" von Rod Ashford. Beide widmen sich dem Licht und zeigen anhand Beispiel-Bilder, welche Wirkung unterschiedliche Lichtquellen und -einstellungen auf die Modelle haben. In jeweils 60 Workshops stellen eine ganze Reihe renommierter und preisgekrönter Fotografen Aufnahmen von u.a. Angelina Jolie oder Judi Dench vor und zeigen anhand anschaulicher 3D-Modelle, wie und wo sie Lichtquellen, Reflektoren & Co. platziert haben. Somit eignen sich diese Fotobücher als Praxis-Leitfäden, um bekannte Techniken zu verfeinern oder neue Möglichkeiten zu entdecken. "Licht in der Porträtfotografie" von Steve Bavister ISBN: 978-3-7723-7258-2 Preis: Euro 39,95 "Licht in der Aktfotografie" von Rod Ashford ISBN: 978-3-7723-7257-5 Preis: Euro 39,95 Auf seine Website bietet Franzis Informationen und Workshops rund um das Thema Bild- und Fotonachbearbeitung: www.franzis.de