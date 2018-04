Der Experte für Unterhaltungselektronik LG hat am Freitag die Markteinführung des neuen "Chocolate" Handys offiziell angekündigt. Die Auslieferung des Handys soll in Europa bereits im September beginnen.

Nach ersten Ankündigung ([int:article,103486]magnus.de berichtete[/int]) ersten Fotos sowie der Bekanntgabe der technischen Daten des zweiten Chocolate-Handys kündigt LG den Marktstart offiziell in einer Pressemitteilung an. Das nunmehr vierte Gerät aus LGs Black-Label-Serie fällt vor allem durch sein breites Display auf. Dieses misst in der Diagonalen 4 Zoll und zeigt 800 x 345 Pixel, was einem an Kinofilme erinnernden Seitenverhältnis von 21:9 entspricht. Beim Surfen im Web soll das hochkant sehr lange Display das Scrollen reduzieren und dank des "Dual Screen UI" können zwei Inhalte parallel angezeigt werden.

Das Chocolate soll mit der Tradition herkömmlicher Handy-Displays brechen und minimalistisch daher kommen. LG setzt auf das gleiche Designteam wie bei der Entwicklung des Originals, das bis heute mehr als 21 Millionen mal in 54 Ländern verkauft wurde.

Das LG BL40 newchocolate soll ab Mitte September zu einem Preis von 519 Euro im Handel erhältlich sein.