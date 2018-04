LG bringt Neuauflage des Chocolate-Handys - kaum Details bekannt

Der Handyhersteller LG hat am Freitag eine Neuauflage seines "Chocolate"-Smartphones angekündigt.

Mit dem Gerät der zweiten Generation, das in diesem Sommer auf den Markt kommen soll, will LG nach eigenen Angabenb an das Design des Vorgängers anknüpfen. Bei den Entwicklungsarbeiten soll vor allem die Bedienerfreundlichkeit berücksichtigt worden sein. Mit dem Chocolate II sollen uns "vertraute Handyerlebnisse mit bahnbrechenden Neuerungen", sagte PR-Mann Nils Seib.

Der Marktstart für das Chocolate der zweiten Generation ist für den September geplant. Die vier Bilder in der Gallerie zeigen Detailaufnahmen des Design-Handys. Weitere Informationen und Bilder will der Hersteller erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.