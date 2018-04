Lexar erweitert seine Professional-Serie um die 600x CompactFlash-Speicherkarten. Diese Karten der neuesten CF-Generation unterstützen das UDMA6-Standard und

Lexar erweitert seine Professional-Serie um die 600x CompactFlash-Speicherkarten. Diese unterstützen das UDMA6-Standard und erreichen eine Geschwindigkeit von 90 MB/s. Lexar wird die 600er CF in 3 Größen anbieten: 8 GB für 180 Euro, 16 GB für 270 Euro und 32 GB für 490 Euro UVP. Die 8 und 16 GB Versionen werden ab November und die 32GB-Karten ab Dezember in Deutschland erhältlich sein. Besonders die neuen SLR-Modelle wie Canon 5D Mark II, 7D, Nikon D3x, D3s sowie Nikon D300 und D300s sind Dank UDMA-6 Unterstützung in der Lage, praktischen Vorteil aus solch schnellen Karten zu erzielen. Ebenfalls an Dezember kommt auch der 30 Euro teure ExpressCard-Reader in den Handel, der die Karten-Geschwindigkeit auch bei Datentransfer auf Rechner zu unterstützen vermag.

www.lexar.com