Ab sofort bietet Lexar Secure Digital High Capacity (SDHC) Klasse 4 und Memory Sticks PRO Duo Speicherkarten mit der Bezeichnung "Full-HD Video" an, die sich speziell für den Einsatz an Full-HD-Camcodern eignen sollen. Die Lexar SDHC Full-HD Video-Speicherkarten sind in 4GB, 8GB und 16GB verfügbar und fassen bis zu 90, 180 und 360 Minuten Video. Der Lexar Memory Stick PRO Duo Full-HD Video bietet Kapazitäten von 4GB und 8GB. Preise nannte Lexar nicht.

