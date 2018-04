Leica hat zusammen mit dem europäischen Weinmagazin Vinum einen Fotowettbewerb unter dem Motto "Das Jahr in Keller und Weinberg" ausgeschrieben. Eingereicht

Leica hat zusammen mit dem europäischen Weinmagazin Vinum einen Fotowettbewerb unter dem Motto "Das Jahr in Keller und Weinberg" ausgeschrieben. Eingereicht werden können Fotos rund um das Thema "Wein", seien es Bilder von Winzern, Reben oder dem Geschehen im Weinkeller. Den Gewinner erwartet eine Leica M8.2 mit Leica M-Summarit 2,5/35mm im Wert von über 6.000 Euro. Einsendeschluss ist der 30. April 2009. Aufnahmen können in die Bilddatenbank unter www.vinum.de hochladen werden und Prints an Vinum, An der Brunnenstrasse 33-35, 55120 Mainz geschickt werden. Alle Bildeinsendungen stehen im Internet zur Bewertung. Die besten Fotos werden außerdem bis zur Juli-Ausgabe von Vinum monatlich im Heft vorgestellt. Danach wertet die Jury bestehend aus Vinum-Fotografen und Experten der Leica Camera AG die Einsendungen aus und kürt die Gewinner. Infos zum Wettbewerb:

http://media.vinum.de/leica-contest/wettbewerb.php?ssid=