Wie meister-camera meldet, soll die Leica "S2" ab Oktober 2009 ausgeliefert werden und in der Grundversion 18.600 Euro und in einer Premium-Version "S2-P" 22.200 Euro kosten. Bei der "S2-P"-Version wird das Display von einem beidseitig entspiegelten Saphirglas geschützt und sie kommt mit einem sogenannten "Premium-Service" mit einer Garantieverlängerung auf 24 Monate, Austausch bei Auftreten eines Defektes innerhalb der ersten drei Monate nach Kaufdatum sowie 30 Prozent Rabatt auf eine eventuell anfallende Reparatur. Weiter bietet Leica darüber hinaus einen "Platinum-Service" mit kostenfreiem, rund-um-die-Uhr zur Verfügung stehenden Leihservice für die Dauer der Reparatur sowie die kostenfreie Wartung mit einmaligem Austausch des Verschlusses. Zum S2-Start werden vorerst das Summarit-S 2,5/70 mm und das Apo-Tele-Elmar-S 3,5/180 mm ausgeliefert. Im November folgen die entsprechenden CS-Versionen mit Zentralverschluss sowie das Apo-Macro-Elmarit-S 2,5/120mm und im Dezember das Summarit-S 2,5/35mm ASPH., jeweils in beiden Versionen mit und ohne CS. Auch für alle Objektive wird ein entsprechender Premium bzw. Platin-Service angeboten.

