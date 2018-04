Wie die US-Foto-Newsseite PDN GearGuide berichtet, wird Leica nicht mit einem Stand auf der kommenden PMA 2010 von 21. - 23. Februar im kalifornischen Anaheim

Wie die US-Foto-Newsseite PDN GearGuide berichtet, wird Leica nicht mit einem Stand auf der kommenden PMA 2010 von 21. - 23. Februar im kalifornischen Anaheim vertreten sein. "Leica hat sich entschieden, sich mehr auf Consumer Events zu fokussieren und nicht auf der PMA 2010 ausstellen", bestätigte Christian Erhardt, Marketing-Vize-Präsident der Leica Foto-Division in einer E-Mail gegenüber PDN. Man wolle jedoch auf "allen anderen Messen", so auch der Photokina im September 2010 in Köln präsent sein.

Leica ist nach Canon der zweite namhafte Kamerahersteller, der der PMA 2010 eine Absage erteilt. Einige andere Firmen, darunter Pentax, Samsung und Sony haben auf eine PDN-Anfrage nach ihrer Beteiligung an der PMA bis dato nicht geantwortet. http://www.pdngearguide.com/gearguide/content_display/news/e3i5c14b307d54f1cc331786bcb750ef378