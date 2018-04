"Seien Sie jetzt dabei, wenn Leica ein neues Kapitel in der Geschichte der Fotografie aufschlägt." - unter diesem Motto kündigt Leica-Spezialist Meister Camera

"Seien Sie jetzt dabei, wenn Leica ein neues Kapitel in der Geschichte der Fotografie aufschlägt." - unter diesem Motto kündigt Leica-Spezialist Meister Camera für den 9. 9. 2009 um 09:09 Uhr New Yorker Zeit (15:09 Uhr MESZ) eine Live-Präsentation "exklusiver Leica-Neuheiten" in seinen Leica-Stores in Hamburg und Berlin an. Wer dort nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich auf der Leica-Homepage für eine Live-Stream-Übertragung per Internet zu registrieren. ColorFoto wird auf diesen Seiten zum gleichen Zeitpunkt über die News berichten.

