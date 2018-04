Leica - Flagship-Store in Solms eröffnet

Am 12. April 2010 hat die Leica Camera AG ihren neuen Leica-Store am Unternehmensstandort in Solms eröffnet. Er soll ein wesentliches Element der

© Archiv

Am 12. April 2010 hat die Leica Camera AG ihren neuen Leica-Store am Unternehmensstandort in Solms eröffnet. Er soll ein wesentliches Element der Leica-Markenwelt und Vorbild für die Präsentation der Marke und die Gestaltung der Leica-Stores weltweit sein. Auf 650 Quadratmetern Raum soll die Marke Leica für Mitarbeiter und Besucher erlebbar werden. Der eigentliche Leica-Store präsentiert Kameras, Objektive und Sportoptikprodukte. Das Leica-Museum und die Galerie, in der monatlich wechselnde Fotoausstellungen gezeigt werden, erweitern die Markenwelt. Für Fotografen wurde ein Studio von 115 Quadratmetern Fläche für Tests der Profikamera Leica S2 eingerichtet. Dazu kommen Arbeitsplätze für digitale Bildbearbeitung, eine Druckstation sowie ein klassisches Fotolabor. Weitere Räumlichkeiten für Veranstaltungen schließen sich an. Am Leica-Store in Solms werden sich alle künftigen Stores orientieren. Im Geschäftsjahr 2010/2011 plant Leica die Eröffnung von weiteren Stores weltweit." Es existieren bereits 14 Leica Stores in zehn Ländern. www.leica-camera.com Anzeige