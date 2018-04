Nach einem Bericht auf den Seiten von l-camera-forum.com (dem ehemaligen Leica-Forum), soll Leica-Manager Stefan Daniel auf dem L-Forumstreffen vom 12. - 14.

Nach einem Bericht auf den Seiten von l-camera-forum.com (dem ehemaligen Leica-Forum), soll Leica-Manager Stefan Daniel auf dem L-Forumstreffen vom 12. - 14. Juni im Hessenpark gesagt haben, dass es keine R10 geben werde, aber eine gute Lösung zur Verwendung der Leica R-Objektiven an einem digitalen Kameragehäuse. leicarumors.com setzt diese Meldung in Verbindung zu einer Gerüchten über die Ankündigung einer Leica M9 am 9.9. 2009. Offiziell ist von Leica nur zu hören, dass man sich erstmal voll und ganz auf die S2 konzentriere und es noch eine Weile dauern werde, bis weitere Neuheiten spruchreif seien. www.l-camera-forum.com/leica-forum/digital-forum/89060-hessenpark-news-official-no-r10-no.html http://leicarumors.com/2009/06/12/there-will-be-no-leica-r10-say-hello-to-leica-m9.aspx/