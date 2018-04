Am 12. und 13. März eröffnet der Fotohändler Bilderfürst im fränkischen Fürth mit seiner "Leica Boutique" den ersten Leica-Shop in Süddeutschland. Damit bringt

Als Eröffnungs-Spezialangebot sind u.a. Leica M9, X1 und S2 in begrenzter Stückzahl lieferbar. Alle Leica-Artikel sind im Laden vorführbereit, und Leica bestreitet an beiden Tagen ein großes Aktionsprogramm. www.photostudio.de/html/leica.html