Die kompakte, portable LaCinema Rugged HD von LaCie ist mit 500 GB Speicher ausgestattet und kann Filme, Musik sowie Diashows wiedergeben und das sogar mit

Die kompakte, portable LaCinema Rugged HD von LaCie ist mit 500 GB Speicher ausgestattet und kann Filme, Musik sowie Diashows wiedergeben und das sogar mit Full-HD-1080p-Auflösung.Die LaCinema Rugged HD hat eine zentrale Medienbibliothek mit Grafikmenüs, Einstelleigenschaften und kommt mit Fernbedienung zur Navigation. Sie ist mit einem kratzfesten Aluminiumgehäuse, internen Stoßdämpfern und stoßfestem Gummischutz ausgestattet.Die LaCinema-Festplatte unterstützt die meisten Standard- und High-Definition-Videocodecs (H.264, MKV, WMV9, MPEG-4), um die Wiedergabe in High-Definition zu gewährleisten. Das Videosignal gibt sie via HDMI-Buchse und mitgeliefertem HDMI-Kabel an den Bildschirm weiter. Mit Windows- und Mac-Rechnern kommuniziert sie via USB 2.0-Kabel um Multimedia-Inhalte zu laden.

Anzeige

Die LaCie LaCinema Rugged HD ist ab sofort für 330 Euro erhältlich.

www.lacie.com