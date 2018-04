Vater aller deutschen TV-Krimi-Serien bald auf DVD

Kult-Krimiserie "Der Kommissar" kommt ab Juni 2010 auf DVD

Der Filmvertrieb Universum Film erwarb vom ZDF die Lizenzrechte für die deutsche Krimi-Serie "Der Kommissar" und will nun insgesamt vier DVD-Boxen mit jeweils 24 Folgen auf sechs Scheiben verteilt in den Handel bringen. Die erste DVD-Box kommt demnach am 18. Juni 2010.

© Archiv "Der Kommissar" auf DVD

Die Krimi-Serie "Der Kommissar" fesselte die Zuschauer von 1969 bis 1976 an die Fernsehgeräte und wurde vor allem durch ihre Titelfigur, den Kommissar Herbert Keller (Erik Ode), deutschlandweit bekannt. Neben seinem ungewöhnlich hohen Tabakkonsum, seiner 17 Jahre jüngeren Frau Franziska und den immer gern getrunkenen Schnäpschen blieb Keller den Zuschauern vor allem durch seine ruhige und humorvolle Art, mit der er erfolgreich ermittelte, im Gedächtnis. Mit ihm zusammen klärten Walter Grabert (Günter Schramm), der sachlich kühle Rechner, Robert Heines (Reinhard Glemnitz), der mit 40 Jahren noch bei seiner Mutti wohnt und gerne Billard spielt, sowie der jüngste Kollege Harry Klein (Fritz Wepper), mit Vorliebe für schnelle Autos und hübsche Mädchen, unzählige Verbrechen auf. Dank recht realitätsnahen und filmisch innovativ inszenierten Kriminalfällen erreichte "Der Kommissar" beim deutschen Publikum sehr bald Kult-Status. Das Drehbuch zu "Der Kommissar" verfasste Herbert Reinecker, der später unter anderem auch "Derrick" zum Leben erweckte und im deutschen Fernsehen zu den wichtigsten Autoren von Krimi-Serien zählt. Als Gäste der ersten auf DVD veröffentlichten Folgen treten unter anderem Monica Bleibtreu, Hannelore Elsner, Horst Tappert und Johannes Heesters auf. Den Krimifans verspricht Universum Film außerdem exklusiv für die DVD produzierte Interviews sowie altes ZDF-Interviewmaterial und Portraits der Schauspieler, Autogramm- und Postkarten aus dem Archiv, Bildergalerien, Fan-Fotos sowie einen Zusammenschnitt der späteren Bildschirmerfolge der Hauptdarsteller. Anzeige