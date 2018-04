Kostenloses Upgrade auf Windows 7 für Käufer eines Sony Vaio Notebooks

Der Unterhaltungselektronikhersteller Sony hat am Freitag angekündigt, den Käufern eines Vaio-Notebooks eine kostenlose Lizenz für Windows 7 zur Verfügung zu stellen.

Wer ein Gerät zwischen dem 26. Juni und dem 31. Januar 2010 erwirbt, kann umsteigen. Zwar will Sony die Lizenz für Windows kostenlos zur Verfügung stellen, allerdings fällt für die Bereitstellung und den Versand der DVD eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro an. Interessenten können sich ab sofort unter www.vaio.eu/windows7 registrieren. Ab Anfang Oktober möchte Sony seine Kunden zum Abschluss der Bestellung eine Erinnerung zukommen lassen. Detaillierte Informationen zum Inhalt des Softwarepaketes sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.

Das Angebot soll nach Angaben des Herstellers außerdem auch für alle Vaio Notebooks ab den Herbstmodellen 2008 gültig sein.