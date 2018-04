Kostenlose Telefon-Hotline: Microsoft Developer Network berät Entwickler

Entwickler dürfen in Kürze über eine Hotline mit dem Microsoft Developer Network (MSDN) telefonieren.

Die Leitung stehe ab dem 15. November von 12.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung, teilte der Software-Riese am Freitag mit. Microsoft will darüber telefonische Auskunft rund um das Netzwerk und andere Entwicklerthemen geben. Wer auf technischen Support hofft, hat allerdings das Nachsehen und wird auf das Microsoft-Forum des Entwicklernetzwerks verwiesen.

Wie Sie als C++-Programmierer mit Visual Studio 2008 und auch den kostenfrei erhältlichen Express-Editionen profitieren können, um datenbankgestützte Anwendungen mit vielen modernen Features zu entwickeln, erfahren Interessierte im Artikel [int:article,109998]'Datenbankprogrammierung mit Visual Studio / Visual C++'[/int]. Die Arbeit mit C++ ist nicht immer ganz so einfach, wie die mit Visual Basic oder C#. Wenn Sie Windows-Forms-Steuerelemente mit SQL-Datenbank-Inhalten verbinden, muss der C++-programmierer auf Drag & Drop-Operationen verzichten und per Hand codieren. Das soll Sie nicht abhalten! Denn Sie verfügen dabei über die ADO.NETKlassen, die Sie direkt ansprechen müssen. Schließlich gehen C++-Programmierer etwas professioneller an die Dinge heran. Im Folgenden schaffen Sie eine Anwendung, um E-Mail-Kontakte in Visual C++ auf der Basis einer SQL-Datenbank zu verwalten.

Obit genannter Artikel geht die ersten Schritte, um die Datenbank anzulegen. Die Datenbankdatei einschließlich Log-Datei finden Sie auf der Heft-DVD unter Kontakte.mdf und Kontakte_log.LDF. Diesen und weitere Hilfe-Themen finden Entwickler in der Programmier-Sektion von magnus.de.