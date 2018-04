Kostenlos: Nitro PDF für Firefox 3.5 - PDF-Dateien in HTML umwandeln

Mit PDF Download bietet Nitro PDF Software ein deutschsprachiges Add-on für den populären Browser Firefox an, das beliebige PDF-Dateien im Web in HTML umwandelt. Die neueste Version kann seit Montag heruntergeladen werden.

Laut Hersteller sollen Nutzer mit dem Werkzeug PDF-Dateien schneller laden und die Zahl von Browser-Abstürzen bei komplexen PDFs verringern können. Das Tool unterstützt die neue Version 3.5 sowie ältere Versionen des Firefox. Aber auch anders herum funktioniert es - auf Wunsch wandelt die Software laut Hersteller "Nitro PDF Software" die gerade auf dem Bildschirm angezeigte Webseite in eine PDF-Datei um, die dann gespeichert oder per E-Mail verschickt werden kann.

Diese Funktionalität steht als so genanntes Bookmarklet auch für andere Browser wie Chrome, Opera oder Safari zur Verfügung. Ein solches Bookmarklet ist ein Link auf der Website von Nitro PDF, das einfach mit der Maus in die Werkzeugleiste des Browsers gezogen werden kann und dort dann als Button zur Verfügung steht.