Die Canon EOS 5D Mark II erfreut sich, nicht zuletzt dank der guten Videofilmfunktion, wachsender Beliebtheit. Doch gerade beim Filmen klappt der Spiegel nach

Die Canon EOS 5D Mark II erfreut sich nicht zuletzt Dank der guten Video-Funktion wachsender Beliebtheit. Doch gerade beim Filmen klappt der Spiegel nach oben, und die Bildkontrolle ist nur noch via Display möglich. Das macht die Schärfekontrolle oft schwierig, insbesondere bei hellem Tageslicht. Der Kingviewer von König Metalprojekte soll das Problem beseitigen. Er kommt mit einer Halterung, die man ans Stativgewinde schrauben kann. Den Tubus schiebt man dann in die stabile Halterung und schattet so das Display ab. Der Kingviewer hat eine Bikonvex-Linse mit 55 x 30 mm und 10 Dioptrien, mit der auch Brillenträger arbeiten können sollen. Am Ende des Tubus sitzt eine Augenmuschel, die blendfreies Arbeiten mit dem Minitor ermöglicht. Der Kingviewer ist ab sofort direkt bei König Metallprojekte für 140 Euro zu haben.

www.metalprojekte.de/?page_id=329