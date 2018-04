Seit 5. Juni ist ein acht Gigapixel großes Foto von Köln im Internet zu sehen. Das laut Werbeagentur MSH & more und thinking pixels mediendesign größte je

Seit 5. Juni ist ein acht Gigapixel großes Foto von Köln im Internet zu sehen. Das laut Werbeagentur MSH & more und thinking pixels mediendesign größte je angefertigte Foto von Köln und fünftgrößte Foto der Welt soll zeigen, was mit moderner Fototechnologie machbar ist. Das Gigapixel-Bild ist Teil einer Online-Marketing Kampagne, die die Agentur für das Kölner Städte-Portal www.koeln.de realisiert. Das Cologne-8-Gigapixel-Foto besteht aus 600 Einzelaufnahmen, die Andre M. Hünseler, Foto- und Mediendesigner von thinking pixels, vom Dach des Kölner Herkules-Hochhauses aus geschossen hat. Die Fotos hat Hünseler anschließend am Computer zu einem 15 km breiten und 10 km tiefen Kölnpanorama zusammengesetzt. Mit einer Auflösung von acht Gigapixeln oder 171.800 x 46.600 Bildpunkten ist das Foto ca. 1.000 Mal größer als Bilder, die handelsübliche Digitalkameras erzeugen.

www.koeln.de/gigapixel