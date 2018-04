Für alle, die mit einer Nikon Spiegelreflexkamera liebäugeln oder einfach mehr über Nikons Kameras und Zubehör

Für alle, die mit einer Nikon Spiegelreflexkamera liebäugeln oder einfach mehr über Nikons Kameras und Zubehör wissen wollen, lohnt sich der Blick in das neue Buch von Klaus Kindermann - "Profibuch Nikon-System", erschienen kürzlich im Franzis Verlag. Hier erfahren sie Wissenswertes über Sensoren, Bildverarbeitungsprozessoren, VR-System und Bildoptimierungsfunktionen. Sämtliche Kamera-Bodys, die aktuell auf dem Markt sind, werden kurz vorgestellt ebenso wie die Objektive, Blitze und weiteres Zubehör. Und was wäre ein Kamera-Buch ohne einen Praxis-Teil? In diesem gibt Klaus Kindermann nicht nur Kauf-Tipps oder Hinweise zur Pflege der Geräte sondern teilt auch seine fotografischen Erfahrungen zu richtigem Blitzen oder dem Einsatz von Licht, Blende oder Perspektive als Gestaltungsmittel mit.

In einem Satz: ein umfassender Überblick über die Nikon-Welt.

Klaus Kindermann Profibuch Nikon-System 283 Seiten ISBN: 978-3-7723-7126-4 7126 Preis: 39,95 EUR www.franzis.de