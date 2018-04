Bekannt ist es schon länger, dass Spiderman zum vierten Mal ins Kino kommen soll, doch am Dienstag nannte das Filmunternehmen Columbia Pictures in Los Angeles einen konkreten Termin für die Premiere. Demnach startet "Spider-Man 4" weltweit am 5. Mai 2011.

Bekannt ist es schon länger, dass Spider-Man zum vierten Mal ins Kino kommen soll, doch am Dienstag nannte das Filmunternehmen Columbia Pictures in Los Angeles einen konkreten Termin für die Premiere. Demnach startet "Spider-Man 4" weltweit am 5. Mai 2011.

Anzeige

Wie schon in den beiden letzen Spider-Man-Abenteuern soll der Marvel-Comicheld auch im vierten Film neben dem normalen Kino-Format auch auf die IMAX-Großleinwand gebannt werden. Der Grund hierfür ist recht einfach: ähnlich wie bei der Flut an 3D-Filmen, die gerade in unsere Kinos hereinbricht, will man auch mit dem IMAX-Großformat ein Kinoerlebnis bieten, dass er sich nicht jedermann ein paar Monate später einfach ins Heimkino holen kann - die Leute sollen also gefälligst wieder mehr ins Kino gehen.

Dabei können sich die Filmemacher gerade im Fall "Spider-Man" kaum über mangelnde Einnahmen beschweren. Über 2,5 Milliarden US-Dollar spielten die ersten drei Teile in die Kassen der Produktionsfirmen. Geht es also nach den beteiligten Filmunternehmen Sony Pictures, Marvel und Columbia Pictures, dürfte es noch viele Spinnweben zwischen den Wolkenkratzern geben. Unklar ist allerdings, wann "Spider-Man"-Star Tobey Maguire die Lust am spinnen vergeht. Bis vor Kurzem war zumindest noch unklar, ob er sich in Teil 4 wieder in den hautengen Anzug schmiegt. Laut der vorliegenden Pressemeldung ist aber auch Maguires Engagement in trockenen Tüchern. Ebenfalls wieder mit dabei ist Spider-Mans unerfüllte Dauerliebschaft Kirsten Dunst ("New York für Anfänger", "Marie Antoinette") alias Mary Jane Watson. Regie führt abermals Sam Raimi ("Spider-Man" 1 bis 3, "Armee der Finsternis"), am Drehbuch arbeitet gerade Gary Ross ("Despereaux - Der kleine Mäuseheld").