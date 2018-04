Wie der Filmverleih "Walt Disney Studios Motion Pictures Germany" am Montag vermeldete, bleibt das märchenhafte 3D-Spektakel "Alice im Wunderland" von Tim Burton auch in seiner dritten Kinowoche auf der begehrten Spitzenposition.

Mit rund 355.000 Besuchern lies das Fantasy-Abenteuer mit Johnny Depp in der Hauptrolle wieder einmal die gesamte filmische Konkurrenz hinter sich und vermeldet mittlerweile bereits knapp 1,8 Millionen Besucher - laut Walt Disney das beste Ergebnis eines in diesem Jahr gestarteten Films. Zusätzlich verzeichnet Tim Burton mit "Alice im Wunderland" seinen bisher größten Kassenerfolg in Deutschland.

Und auch international bleibt "Alice im Wunderland" weiter auf Erfolgskurs: das 3D-Spektakel überschritt am vergangenen Wochenende bereits die halbe Milliarde Dollar-Einspielgrenze, mit einen Gesamteinspiel von rund 566 Millionen Dollar weltweit. In zahlreichen großen Märkten, wie beispielsweise Japan, Frankreich und Spanien, wird "Alice im Wunderland" erst im Laufe der kommenden Wochen starten.