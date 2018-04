Das Geheimnis professioneller Aufnahmen zu lüften, verspricht Scott Kelby, Autor des Bestsellers >>Digitale Fotografie<<. Dabei geht es nicht um

Das Geheimnis professioneller Aufnahmen zu lüften, verspricht Scott Kelby, Autor des Bestsellers >>Digitale Fotografie<<. Dabei geht es nicht um Photoshop-Rezepte wie in anderen Kelby-Büchern. In diesem dritten Band enthält jede Seite ein einzelnes Thema, zu dem Kelby Tricks, ein neues Werkzeug oder eine effektive Einstellung beschreibt. Es geht sowohl um nützliche Ausrüstung (Blitz, Batterien, Speicherkarten, Objektive, etc.) wie auch Grundlagen wie Belichtung, Verschlusszeit, Blende, Schärfentiefe und Auflösung. Insgesamt 200 Tipps sollen dem Leser zu besseren Fotos verhelfen. Das Digitale Fotografie Buch - Band 3, ISBN: 978-3-8273-2827-4, 246 Seiten, komplett 4-farbig, Bilderdruck, 19,95 Euro http://www.awl.de/9783827328274.html