Kamera für Abenteurer und Actionsportler - HighpeQ Speedcam SC-130

Der Hersteller von Foto- und Videozubehörartikel, PST International hat am Dienstag eine neue Videokamera für Actionsportler und Abendteurer vorgestellt. Die HighpeQ Speedcam SC-130 soll bis zu 16 Stunden Video aufzeichnen können.

Die Speedcam kommt in einem robusten gummierten Gehäuse, das nach dem IP65-Standard spritzwassergeschützt sein soll. So soll die Kamera laut Hersteller sicher vor Regen, Staub und Erschütterungen sein. Dank der mitgelieferten Befestigungsmöglichkeiten soll sich die Videokamera zum Bespiel an Mountain-Bikes oder Motorrädern befestigen lassen. Da gerade im Sport- und Actionbereich eine einfache Bedienung sehr wichtig ist, hat der Hersteller die Kamera so konstruiert, dass ein Tastendruck genügt um die Filmaufnahme zu starten. Videos soll der Sportcamcorder mit einer Auflösung von 1,3 Megapixel mit 640 x 480 Bildpunkten und 30 Einzelbildern in der Sekunde aufzeichnen. Ein "hoch-empfindliches" Mikrofon soll ausserdem die komplette Geräuschkulisse der Outdoor-Aktivitäten aufnehmen.

Für schlechte Lichtverhältnisse besitzt die Kamera zwei helle LEDs, die sich auch als Taschenlampe einsetzen lassen sollen. Als Speichermedium kommen in der Speedcam SC-130 Micro-Secure-Digital-Karten zum Einsatz, die maximal unterstützte Kapazität liegt bei 32 Gigabyte. Videos bis zu einer Dauer von 16 Stunden passen angeblich auf ein solches Medium. Die Laufzeit der mitgelieferten Lithium-Ionen-Akkus soll laut Hersteller bei etwa vier Stunden liegen. Geladen können die Akkus über den USB-Anschluss der Kamera werden, über den sie sich auch als Wechseldatenträger einsetzen lassen soll.

Die HighpeQ Speedcam SC-130 soll ab Ende Oktober auf den Markt kommen, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 69 Euro. Im Lieferumfang enthalten sind neben den Akkus eine Halterung für Handgelenk und für den Lenker.