Zigview S2 Live nennt Kaiser Fototechnik seinen Fernauslöser mit um 180° horizontal und 315° vertikal schwenkbarem 63,5 mm/2,5"-LCD-Suchermonitor mit 76.000 RGB-Pixel. Anders als der bekannte Zigview S2, der das Monitorbild vom Kamerasucher abfilmt, nimmt sich der weiter entwickelte Zigview S2 Live sein Bild aus dem Video-Ausgang von SLRs mit LiveView-Funktion. Die Bildqualität ist entsprechend besser. Die Verbindung erfolgt über ein spezielles Transceiver-Kabel am Fernauslöser-Anschluss und am AV-Anschluss. Mit passenden Verlängerungskabeln, die es als Zubehör gibt, sind LiveView und Auslösung noch in 100 m Entfernung möglich.

Zigview S2 live bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten. So lässt sich das Bild um 180° drehen, die Bildschirmhelligkeit verändern und die Wiedergabe von Farbe auf Schwarzweiß umschalten. Eine vierstufige Zoomfunktion steht ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit der Einblendung verschiedener Hilfslinien-Muster. Ein Anschluss für einen externen Monitor ist ebenfalls vorhanden.

An Auslöse-Modi stehen Intervallauslösung, Langzeitbelichtung mit vorgegebener oder frei wählbarer Zeit und Auslösung über Bewegungsmelder zur Wahl. Zigview S2 Live lässt sich derzeit an folgenden Canon 450D, 40D, 1D MkIII, 1Ds MkIII, Nikon D3, D300, D700, D90, Sony Alpha 350, Alpha 300 sowie Samsung GX-20 verwenden. Komplett mit Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Transceiver-Kabel, Video- und Auslösekabel und Schutzhülle soll der 67 x 110 x 21 mm große und 115 g leichte Zigview S2 live knapp 300 Euro kosten. Als Zubehör gibt es Verlängerungskabel von 5, 10, 20 und 50 m Länge. Auf Wunsch ist ein separater Kamerakopf zur Befestigung am Kamerasucher lieferbar. Damit ist S2 Live auch an Kameras verwendbar, die kein Live View-Bild an ihrem AV-Ausgang zur Verfügung stellen.

www.kaiser-fototechnik.de