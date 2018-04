Das Elektronikunternehmen JVC hat am Mittwoch in Japan ein neues "ultra-dünnes" Heimkino-System vorgestellt. Sowohl Lautsprecher als auch der Receiver sind nur 3,1 Zentimeter dick.

Der Receiver AX-FT1 hat laut Hersteller eine Ausgangsleistung von 4 x 20 Watt, er bietet einen Subwoofer- sowie einen Audioausgang und kann über einen analogen und drei optischen digitalen AUX-IN auf externe Quellen zugreifen. Das 730 Gramm "leichte" Gerät hat die Abmessungen 300 x 186 Millimeter und ist laut JVC nur 3,1 Zentimeter dick. Der Receiver ist in den Farben Weiß (AX-FT2) oder Schwarz (AX-FT1), ab Ende Oktober im Handel erhältlich. Passend zum AX-FTx ist ein optisch auf ihn abegestimmtes Lautsprecher-Paar, ebensfalls in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Lautsprecher enthalten zwei 9,5 x 1,0 Zentimeter-Treiber und leisten laut Hersteller bis zu 30 Watt. Die Abmessungen sind mit denen des Receivers, bis auf eine Abweichung von 0,2 Millimetern in der Tiefe, identisch.

Das Boxenset soll laut JVC ab Ende Oktober, entweder in Schwarz (SP-FT1) oder in Weiß (SP-FT2) im Handel erhältlich sein. Ob und wann die Geräte auch für den deutschen Markt zur Verfügung stehen, gab der Hersteller bisher nicht bekannt.