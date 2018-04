JVC KW-XR611: Neuer Doppel-DIN USB/CD-Receiver fürs Auto

Der Home-Entertainment-Spezialist JVC hat am Donnerstag mit dem KW-XR611 einen neuen USB/CD-Receiver mit doppelter Bauhöhe vorgestellt. Das Gerät soll ab April für 210 Euro im Fachhandel erhältlich sein.

Da mittlerweile immer mehr Autohersteller für immer noch mehr elektronische Spielereien wie Mobile Entertainment-, Kommunikations- und Navigationsgeräte den nötigen Platz im Armaturenbrett oder der Mittelkonsole ihrer Fahrzeuge einplanen, will auch JVC einen eleganten Raumfüller anbieten. Dabei herausgekommen ist der KW-XR611 in Doppel-DIN-Größe. Der verbaute MOS-FET-Leistungsverstärker mit 2,5-V-Line-Ausgang bringt vier mal 50 Watt an die Lautsprecher.

Als Soundquelle dient ein Tuner mit RDS-Unterstützung sowie ein CD-Laufwerk mit 24-Bit-D/A-Wandler und der Fähigkeit, auf selbstgebrannten CDs auch MP3- oder WMA-Dateien wiederzugeben. Darüber hinaus können noch weitere Musikquellen genutzt werden, etwa einen USB-Port, der auch für andere externe digitale Audioplayer verwendbar ist sowie über den Front-AUX-Eingang für analoge Geräte. Zur leichteren Bedienung liegt eine drahtlose Fernbedienung mit dabei, optional lässt sich das Gerät über einen Adapter auch von der originalen Lenkrad-Fernbedienung steuern.

Mit Hilfe der "Super Vario-Colour"-Funktion kann zusätzlich die Optik des KW-XR611 nach dem Geschmack des Anwenders verändert werden. Damit lassen sich die Beleuchtungsfarben des Displays und der Bedientasten getrennt voneinander und fein nuanciert an das Fahrzeuginnere anpassen. Insgesamt stehen jeweils 30.000 Farbvarianten zur Verfügung.