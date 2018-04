JVC KD-R711 und KD-R611: Neue Auto-Receiver mit USB und Bluetooth

Der Audio- und HiFi-Spezialist JVC stellte am Dienstag mit dem KD-R711 und KD-R611 zwei neue Autoradios mit CD-Laufwerk, Bluetooth-Funktionalität und USB-Port vor. Beide Geräte sind laut JVC ab sofort lieferbar und für 180 bzw. 150 Euro im Handel erhältlich.

Zu den gemeinsamen Ausstattungsmerkmalen und Funktionen der beiden neuen JVC-Auto-Receiver KD-R711 und KD-R611 gehören der MOS-FET-Leistungsverstärker mit zwei 2,5-V-Line-Ausgängen, der 4 x 50 Watt liefert, ein HS-IVi-Tuner mit RDS-Funktion sowie ein 24-Bit-D/A-Wandler. Der integrierte CD-Player gibt CDs, CD-Rs und CD-RWs sowie darauf enthaltene MP3- und WMA-Dateien wieder. Darüber hinaus können noch weitere Musikquellen genutzt werden, etwa über die USB-Anschlüsse (KD-R711: Dual USB-Ports / KD-R611: 1 x Frontseite), die zum Beispiel für externe digitale Audioplayer wie iPod/iPhone (mit 2-Wege-Ansteuerung) vorgesehen sind sowie über den Front-AUX-Eingang für analoge Geräte. Um die Klangeigenschaften an das jeweilige Fahrzeug anpassen zu können, steht ein parametrischer 3-Band Equalizer zur Verfügung. Beide neuen CD/USB-Receivern lassen sich entweder mit der drahtlosen Fernbedienung steuern oder über einen optionalen Adapter über die Original-Fahrzeug-Lenkradfernbedienung.

Der USB/CD-Receiver KD-R711 bietet neben Bluetooth gleich zwei USB-Ports: eine an der Front sowie eine an der Geräte-Rückseite, woran sich unter anderem ein iPhone oder iPod anschließen lässt. Interessant erscheint zudem eine Switch-Funktion, die es ermöglichen soll, die Bluetooth-Verbindung jederzeit zwischen zwei Mobiltelefonen umzuschalten.

Der KD-R611 besitzt nur einen Front-USB-Port. Dafür kann der Anwender das Gerät individuell nach seinen persönlichen Bedürfnissen konfigurieren bzw. ausbauen. So bietet der Receiver ebenfalls die Möglichkeit der Bluetooth-Kommunikation. Dazu muss hier der optional erhältliche Bluetooth-Adapter KS-BTA200 eingebunden werden. Darüber hinaus ist der Receiver für den DAB-Empfang vorbereitet. Hierfür kommt die (optional erhältliche) DAB-Tunereinheit KT-DB1000 zum Einsatz. Veränderbar ist auch die Optik des USB/CD-Receivers. Mit einer so genannten "Super Vario Colour-Funktion" lässt sich die Farbgebung der Leuchtelemente wie Display und Bedientasten genau an das Fahrzeuginterieur anpassen. Dafür stehen jeweils 30.000 Farbvarianten zur Verfügung.