JVC GZ-HM335: Kompakte Full-HD-Camcorder mit YouTube- und iTunes-Funktion

Der japanische Elektronik-Konzern JVC stellte am Mittwoch seinen neuen Full-HD-Camcorder GZ-HM335 mit 30-fach-Zoom, A.I.S.-Bildstabilisator, 8 GB Flashspeicher und zwei pfiffigen Extra-Features vor. Der kompakte Camcorder ist ab sofort lieferbar und kostet 470 Euro.

Der GZ-HM335 ist laut JVC mit einem besonders lichtstarken HD-Objektiv von Konica Minolta ausgestattet. Bei dem Aufnahmechip handelt es sich um einen hintergrundbeleuchteten 1/4"-/3,3-Megapixel CMOS-Sensor, der für brillante, fein durchgezeichnete Bilder in Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080, 1080/50p) und natürlichen Farben sorgen soll. Die integrierte Super LoLUX-Funktion soll in Verbindung mit der hohen Lichtempfindlichkeit des Objektivs und des Sensors auch unter schwierigen Lichtverhältnissen noch ausgezeichnete Aufnahmen zustande bringen. Ist das Licht immer noch zu gering, steht das eingebaute Power LED-Videolicht zur Verfügung. Um den 30-fach-Zoombereich (900-fach digital) voll ausschöpfen zu können, spendierte JVC dem GZ-HM335 einen A.I.S.-Bildstabilisator der neuesten Generation, der selbst bei extremen Zoomaufnahmen aufkommende Verwacklungen ausgleichen will.

Der SD-Camcorder GZ-HM335 ist mit einem Steckplatz für SD/SDHC-Karten ausgestattet und verfügt darüber hinaus über einen internen 8-GB-Flash-Speicher. Um sehr langsame Abläufe (etwa einen Sonnenuntergang) in Sekunden darzustellen, lassen sich mit der Time-Lapse-Funktion Zeitrafferaufnahmen in verschiedenen, der jeweiligen Szene angepassten Intervallen realisieren. Sogar die Erstellung eigener Trickfilme soll damit möglich sein. Weiterer Ausstattungspunkt ist die automatische Aufnahmefunktion, welche den Camcorder startet, sowie sich der Bildinhalt ändert - praktisch für Gruppenaufnahmen (Selbstauslöser), Überwachungsaufgaben oder andere Spezialanwendungen. Erwähnt sei zudem noch eine Gesichtserkennung, die dafür sorgen will, dass die Gesichter von bis zu 16 Personen in den Motiven optimal belichtet und scharf sind. Bei der Wiedergabe erleichtern vergrößerte "Face Flow"-Vorschaubilder der Gesichter das Auffinden einer gesuchten Filmszene.

Neben all den eher klassischen Ausstattungs-Extras entdeckt JVC nun zusätzlich auch die Möglichkeiten des Internets für seine Camcorder. So lassen sich zum Beispiel Aufnahmen mit nur einem Tastendruck direkt zu YouTube hochladen oder für iTunes exportieren. Auch das Kopieren der Filme auf Standard-DVDs verläuft auf Wunsch völlig ohne PC. Vorraussetzung ist dazu allerdings die optional erhältliche Everio Share Station, mit der überall abspielbare Video-DVDs gebrannt und weitergegeben oder archiviert werden können.