JVC hat sein Filmer Topmodell 2010 vorgestellt: Die GZ-HM1 ist aber nicht nur ein Camcorder, sondern soll gleichzeitig auch echter Fotoapparat mit 10MP und

JVC hat sein Filmer Topmodell 2010 vorgestellt: Die GZ-HM1 ist aber nicht nur ein Camcorder, sondern soll gleichzeitig auch echter Fotoapparat mit 10MP und Blitz sein. Der "Backside Illuminated" CMOS-Chip (BSI) mit 1/ 2,3-Zoll Größe soll noch lichtempfindlicher sein als bei den bisher vorgestellten Modellen wie der HM550. Der hat eine Lichtempfindlichkeit bis zu ISO6400 und beherrscht Highspeed-Aufnahmen. Während der Videoaufnahme schießt er 5,7-Megapixel-Bilder. Den manuellen Fokus kann man via Fronträdchen steuern. Als Anschlüsse gibt es Mikrofon, Kopfhörer, HDMI und Componenten. Die GZ-HM1 hat einen internen Speicher von 64GB, was für knapp 6 Stunden im 24Mbit/s-AVCHD-Modus bei bester Bildqualität reicht. Den SDHC-Speicherslot gibt es zusätzlich. Er nimmt auch die neuen SDXC-Karten auf. Das Objektiv von Konika-Minolta bietet ein 10fach-Zoom, der Aktiv-Bildstabilisator soll gegenüber der aktuell vorgestellten Serie nochmals verbessert sein. In Amerika gibt es erste Preisangaben, die bei 1200 Dollar liegen.

www.jvc.de