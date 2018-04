JBL On Time 200P: Mischung aus Digitalwecker und iPod-Soundsystem

Der US-amerikanische HiFi-Anbieter JBL hat am Dienstag ein neues Modell seiner Soundsysteme für Apples iPhone und iPods angekündigt. Das "On Time 200P" ist gleichzeitig Docking Station, Radio, Digitaluhr und Wecker.

Statt mit schrillen Wecktönen kann man sich beim 200P mit Musik nach Wunsch von iPod, iPhone oder sonstigen MP3-Playern wecken lassen. Für den guten Ton sorgen zwei Breitband-Lautsprecher, die mit jeweils bis zu sechs Watt befeuert eines Digitalverstärkers werden. Ein DSP-Chip soll für tiefe Bässe sowie ein vom Standort unabhängiges, gleichbleibendes Klangerlebnis sorgen. Die laut JBL "intuitive" Bedienung erfolgt über Menüs, die auf dem großen, hintergrundbeleuchteten LC-Display angezeigt werden. Ein automatischer Dimmer passt die Helligkeit der Umgebung an. Damit die Einstellungen auch während eines Stromausfalls nicht verloren gehen, ist das "On Time 200P" mit einer Reservebatterie ausgerüstet. Das JBL On Time 200P ist kompatibel zu allen dockingfähigen iPod-Modellen wie iPod Touch, iPod Nano und iPod Classic sowie jetzt auch allen Apple iPhones. Eine Abschirmung soll Störsignale bei eingehenden Mobilfunksignalen verhindern. Andere Zuspieler können per Miniklinke angeschlossen werden.

Das "JBL On Time 200P" ist ab sofort erhältlich; die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 200 Euro.