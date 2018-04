iPhone und iPod als digitalen Bilderrahmen verwenden - Logitec LDS-PFi01

Der japanische Spezialist für Unterhaltungselektronik, Logitec hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Dockingstation vorgestellt, die Apple iPhones und iPods in einen digitalen Bilderrahmen verwandelt.

Die Dockingstation "LDS-PFi01" bietet zwei integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von je vier Watt, unterstützt werden laut Hersteller das iPhone 3G sowie alle iPod touch und iPod nanos. In der Mitte des in schwarzer Farbe gehaltenen Docks befindet sich der iPod-Connector und eine von Lautsprechen umrundete Aussparung, die exakt den Platz für den Apple-Player oder Telefon frei hält. So wird aus dem Logitec Dock in Kombination mit iPod ein digitaler Bilderrahmen. Der Stützfuss lässt sich um 90 Grad drehen, so können iPhones und iPods auch im Landscape-Modus (Querformat) verwendet werden. Nutzer können ihren iPod mit Hilfe des Docks auch als einen Wecker verwenden. Beim Netzbetrieb sollen die Apple-Geräte automatisch aufgeladen werden. Alternativ können auch vier Batterien vom Typ AA als Energiequelle benutzt werden, so kann das Dock auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

Dank Audio-Input können auch MP3-Player anderer Hersteller mit dem Logitec-Dock verwendet werden. Logitec spricht von einer Markteinführung gegen Ende Oktober, über den Preis gab der Hersteller bisher noch keine Informationen bekannt.