ION Audio: Schicker Plattenspieler mit USB-Schnittstelle zum PC und Mac

Unter dem Namen "Profile LP" präsentiert die Elektro-Lifestyle-Marke ION einen USB-Plattenspieler, der ungewohnt edel dreinblickt.

Bislang versteckte man die billig und zumeist auch bullig wirkenden Vinyl-Digitalisierer im Büro oder Hobbyraum, weil er ins Ambiente des Wohnzimmers kaum mehr zu integrieren war. Nun bringt der Audio-Spezialist ION den USB-Plattenspieler "Profile LP", der zumindest optisch auch an der heimischen Stereo-Anlage eine gute Figur macht. Vor allem soll der "Profile LP" aber natürlich Schallplatten konservieren. Dazu steckt man das Gerät via USB-Kabel an einen Windows- oder Mac-PC an und liest darüber in Echtzeit seine alten Musikschätze digitalisiert in den PC ein.

Dass sich die analoge Musik dann im Rechner in ein brauchbares, digitales Format verwandelt, dafür sorgt die beigelegte Software EZ Vinyl Converter 2 für Windows-PCs beziehungsweise EZ Audio Converter für den Mac. Die Konverter-Software soll unter anderem aufgenommene Vinyl-Lieder direkt in iTunes überspielen können. Außerdem greift die EZ-Software auf die Gracenote-Musikdatenbank zu und soll anhand der Schallplatteneigenschaften automatisch alle relevanten Album-Informationen einholen können. Des Weiteren packt ION noch das Audio-Bearbeitungsprogramm Audacity bei, mit dem man nachträglich noch das Schallplatten-typische Rauschen und Knistern eliminieren kann.

Der USB-Plattenspieler "Profile LP" spielt sowohl Langspielplatten mit 33,3 RPM (Runden pro Minute) als auch Singles und Maxi-Singles mit 45 RPM ab. Der veranschlagte Listenpreis für den ION-Plattenspieler liegt bei 89 Euro.