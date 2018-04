Inspektor Columbo: DVD-Staffel 9 und 10 doch noch in deutsch

Eine gute Nachricht für alle Fans des kauzigen Inspektors. Nach acht bereits in deutsch veröffentlichten Columbo-Staffeln sollen die Staffeln 9 und 10, die bereits im englischen Original vorliegen, definitiv noch erscheinen.

Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Die Geduld der Krimifreunde wird noch einige Zeit strapaziert. Voraussichtlich kommt dieses Jahr keine neue Columbo-DVD-Box mehr in die Händlerregale. Auf Nachfrage von magnus.de für den Grund der Verzögerung nannte Universal Pictures, "dass sich die Materialbeschaffung als schwierig erweist, schließlich wolle man auch einen entsprechenden Qualitätsstandard sicherstellen." Was immer diese Aussage auch heißen mag bei einer Serie, die im deutschen Fernsehen rauf und runter läuft, sollten sich Fans einfach das Positive aus dieser Meldung ziehen, nachdem in zahlreichen Foren ja schon bezweifelt wurde, dass die Fortsetzung der Serie über den Kult-Schüffler überhaupt in deutsch weitergeführt wird: Peter Falk alias Inspektor Columbo ermittelt weiter!