Impossible Project - Unmögliches möglich gemacht

Mit einmonatiger Verspätung zum eigenen Terminplan hat das im Oktober 2008 in den Niederlanden gestartete Impossible Project am 22. März in New York seinen

Mit einmonatiger Verspätung zum eigenen Terminplan hat das im Oktober 2008 in den Niederlanden gestartete Impossible Project am 22. März in New York seinen neuen schwarzweißen Sofortbildfilm PX 100 mit über 30 neu entwickelten chemischen Komponenten vorgestellt. Der PX 100 Silver Shade genannte monochrome Film mit einer Sepia-artigen Anmutung soll zuerst als "First Flush Edition" für SX-70-Kameras kommen, eine PX-600-Version für die Polaroid-Kameras der 600er Serie in etwa einem Monat folgen. Die Fertigung der Materialien geschieht in Enschede, Holland mit Unterstützung von Ilford Photo, UK (Harman Technology Limited). Die Initiatoren hoffen, mit ihrem Projekt Millionen Polaroid-Kameras in aller Welt zu neuem Leben zu verhelfen. Für die Packs mit jeweils acht Blatt der beiden Schwarzweißfilme PX 100 und PX 600 wurde ein Preis von 18 Euro genannt. Bestellungen für die limitierte erste Charge des neuen Materials können ab 25. März über die Internetseite erfolgen, später auch über ausgewählte Premium-Händler weltweit. Noch in diesem Sommer sollen erste PX-Farbfilme für SX-70- bzw. 600er Kameras mit ISO und bzw. 600 kommen, weitere Schwarzweiß- und Farbfilme für Polaroid Image / Spectra / 1200 Kameras sollen folgen. Insgesamt sechs neue Sofortbildfilme will Impossible Project noch 2010 auf den Markt bringen. www.the-impossible-project.com

