Fotografen, die einmal mit verschiedenen Papieren Versuche machen wollen, liefert Ilford das Discovery Pack. Es enthält drei verschiedene Fotopapiere mit verschiedenen Papiergewichten und -oberflächen. Im Paket stecken 20 Blatt Premium Plus Glossy 270 g/m²-Papier, 20 Blatt Premium Photo Glossy 250 g/m²-Papier und 10 Blatt Premium Plus Pearl 270 g/m²-Papier mit wischfester Oberfläche. Mit dem Photo Album Kit liefert Ilford dagegen ein Komplettpaket aus Software und 15 Seiten Fotopapier für den Druck eines Fotobuchs. Mit der Software können Bilder bearbeitet, die Bildgröße verändert sowie ein passender Hintergrund und verschiedene Rahmen ausgewählt werden. Besonderheit bei Ilford: Auf der Webseite bietet der Papierhersteller individuelle ICC-Profile für die Drucker-Einstellungen. Sie sollen ein optimales Ergebnis garantieren, da sie an das verwendete Papier, den Drucker und die Tinte angepasst sind. Die ICC-Profile stehen nach einer Registrierung kostenlos zum Download bereit.

www.ilford.com