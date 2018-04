IFA: Intelligente Frontkamera von Opel

IFA 2009: Opel zeigt Insignia OPC mit preisgekrönter Frontkamera

Opel zeigt auf der IFA 2009 einen Insignia Sports Tourer OPC mit installiertem "Opel Eye". Die Frontkamera erkennt Verkehrszeichen und unbeabsichtigte Spurwechsel und teilt dies dem Fahrer per Symbol im Display des Armaturenbretts mit. dafür hat Opel jetzt den "Plus X Award" in der Kategorie "Gütesiegel für Innovationen" gewonnen.

© Archiv Opel Eye Frontkamera

Der Plus X Award honoriert in verschiedenen Bereichen wie IT, Elektronik, Hausgeräte und Mobiltechnik besonders innovative und qualitativ hochstehende Produkte. Opel hatte für sein Opel Eye das "Gütesiegel für Innovationen" verliehen bekommen. Die in der Frontscheibe installierte, hochauflösende Kamera schießt 30 Bilder pro Sekunde, die von zwei Signalprozessoren samt einer Spezialsoftware verarbeitet und ausgewertet werden. Erkennt das System etwa Überholverbots- oder Tempolimit-Schilder, so werden diese als Symbol im Cockpit-Display angezeigt. Außerdem erkennt die Kamera, wenn der Fahrer unabsichtlich seine Spur verlässt. Opel zeigt sein System auf der IFA erstmals dem Publikum und somit noch vor der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, die vom 17. bis zum 27. September stattfindet. Erhältlich ist Opel Eye für das Modell Insignia und demnächst auch für den neuen Astra. Anzeige