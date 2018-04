IFA 2009: Metz mecaHome+ - volle Haus-Kontrolle und Sicherheit in HD-Qualität

Egal ob Einbrecher oder Katastrophen im Anmarsch sind oder man nur die Zimmertemperatur und Beleuchtung regeln will, mit dem mecaHome+ lässt sich nun auf Wunsch wirklich alles überwachen und steuern, ohne auch nur einmal seinen Hintern lupfen zu müssen.

Die Möglichkeiten scheinen schier unendlich: Temperaturen in den angeschlossenen Räumen regeln, das Licht dimmen oder ein- beziehungsweise ausschalten, Überwachen des Rauch- oder Überschwemmungs-Melders, Fenster und Türen auf ihre Geschlossenheit checken oder ungewünschte Gäste über einen Bewegungsmelder erfassen - all das und noch mehr lässt sich nun am Fernseher von der Couch aus überblicken.

Dazu braucht der Kunde zwei Dinge: ein neues Metz-Fernsehgerät aus den Serien Primus (55 Zoll, Ful-HD, 24p, 200 Hz, 500 GB-Festplatten-Recorder, DVB-C, ab 5.600 Euro), Sirius (37 Zoll, Ful-HD, 24p, 100 Hz, 500 GB-Festplatten-Recorder, DVB-C, ab 3.200 Euro) oder Linus (37 Zoll, Full-HD, 24p, 100 Hz, DVB-C, 2.600 Euro), eine zentrale Funksteuereinheit, welche die Informationen aus dem Haus sammelt und an den Fernseher weiterleitet sowie entsprechende Sensoren und Regler für die Bereiche, die man entsprechend beobachten will. Diese Sensoren, Schalter und Regler laufen unter dem Namen Xcomort-Komponenten und werden von dem österreichischen Elektro-Spezialisten Moeller hergestellt.

Anzeige

Die Bedienung erfolgt über die ganz normale Fernseh-Fernbedienung. Wichtige Ereignisse werden auf Wunsch dann einfach ins laufende Fernseh-Programm mit eingeblendet. Die Funksteuereinheit kostet rund 190 Euro und ist ab sofort im Fachhandel verfügbar, entsprechende Sensoren und Regler kommen natürlich zum Preis hinzu. Über die Installation der kleinen Helfer und Überwacher muss sich der Kunde laut Metz übrigens keinen Kopf machen. Nach dem Kauf des mecaHome+-Systems übernimmt der Fachhändler den Einbau, die Installation sowie die Feinjustierung.